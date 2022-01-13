По словам министра иностранных дел Украины, это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.

Азербайджан отменил ограничения, которые действовали с марта 2020 года, и открыл воздушные границы для украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил ограничения, которые действовали с марта 2020, и открыл воздушные границы для украинцев", - написал Кулеба.

"Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма", - отметил он.

Как указано на сайте Департамента консульской службы с советами путешествующим, в соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 января 2022 года Украина добавлена в перечень стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Для временного въезда путешествующим, вакцинированным против COVID-19 во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс (две дозы или одна доза в случае прививки вакциной Johnson&Johnson) любой вакцинации против COVID-19, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса.

COVID-паспорт, иммунный сертификат или сертификат о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 должны иметь атрибуты электронной верификации и быть выданы только государственным органом. Эти документы будут проверяться во время прохождения регистрации в аэропорту.

Читайте такжеУкраинский лоукостер разрешил бесплатную перевозку багажаВ страну нельзя въехать по сертификату вакцинации в приложении "Дия", но можно по бумажному сертификату с портала при условии наличия сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном в течение 72 часов до вылета рейса.

В режиме временного транзита разрешен въезд на территорию страны воздушным транспортом, а также водителям и членам экипажей воздушных судов, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Напомним, завтра, 14 января, в Киев с рабочим визитом прибудет президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. По информации на сайте главы Украинского государства, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана.

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