Австрия разрешила авиаперелеты из Украины: пустят ли туристов

Прямым авиасообщением с Австрией смогут воспользоваться те граждане, которые имеют вид на жительство или летят в эту страну по особым семейным обстоятельствам.

Австрия с 1 августа разрешит прибытие самолетов из Украины, но запрет на приезд украинских туристов останется в силе.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"У меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", - написал Щерба.

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По его словам, посольство Украины завтра ожидает официальную ноту о новом режиме въезда.

При этом, отметил дипломат, пока нет ответа о порядке прибытия студентов из Украины, которые только поступили в австрийские вузы и еще не имеют вида на жительство.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Европейском Союзе в третий раз не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать по Европе.

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