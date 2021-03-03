Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 27 мая 2021 года запустит рейсы из Харькова в Одессу.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Харьков».

Читайте такжеSkyUp запускает новые рейсы в Казахстан

«27 мая откроются рейсы в Одессу. Они будут выполняться четыре раза в неделю, продолжительность полета – 1 час 20 минут», - сказано в сообщении.

SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Новые рейсы SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.

Авиакомпания весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице – Киев.

С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также из Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).

С 1 марта 2021 года SkyUp Airlines запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

С 19 марта 2021 года SkyUp запускает прямые рейсы из Киева в крупнейший город Казахстана Алматы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец