У пассажира полностью совпали имя и дата рождение с другим путешественником, осужденным за пьяный дебош на борту самолета.

Британская бюджетная авиакомпания easyJet за день до вылета сообщила 21-летнему туристу по имени Киран Харрис, что ему отказано в полетах на ее самолетах в течение 10 лет.

Как пишет Mirror, парень должен был лететь рейсом из Ливерпуля (Великобритания) до Аликанте (Испания) 25 мая 2023 года вместе со своими друзьми. Однако накануне вожделенного отпуска его друг, который забронировал билеты на всю компанию месяцем ранее, получил письмо, что один из них не сможет сесть на борт.

В электронном письме утверждалось, что "из-за деструктивного поведения в прошлом" Киран Харрис получил "10-летний запрет на полеты до 15 марта 2031 года".

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Однако позже стало известно, что авиакомпания перепутала его с парнем, который был приговорен к 12 неделям тюремного заключения за агрессивное и оскорбительное поведение в пьяном виде на рейсе easyJet в 2021 году. Оказалось, что у них полностью совпало не только имя, но и дата рождения.

Киран утверждает, что он уже не впервый раз страдает из-за такого сходства. Ранее полиция штурмовала его дом после того, как ошибочно опознала его как не того Кирана Харриса. В другом случае его приняли за другого парня после того, как он попал в аварию, когда полицейские искали его в своей базе данных.

Потому получив отказ от авиакомпании, он сразу же обратился в техподдержку. После того, как он переслал службе клиентской поддержки свои документы с фото, ему разрешили сесть на борт. Впрочем, ситуация "разрулилась" всего за несколько часов до вылета, так что парню пришлось понервничать.

Теперь Харрис утверждает, что он даже подумывает о смене имени, если такие инциденты будут продолжаться и дальше.

Как сообщал УНИАН, ранее бортпроводники назвали семь вещей, которые пассажиры никогда не должны делать в самолете.

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