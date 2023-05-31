Пассажирам стоит соблюдать целый ряд правил этикета при путешествии на самолете.

Существует целый ряд вещей, которые могут превратить перелет на самолете в сущий кошмар – как для других пассажиров, так и для бортпроводников.

Сотрудники авиакомпаний перечислили семь вещей, которые пассажиры никогда не должны делать в самолете, пишет Travel Off Path.

Что нельзя делать на борту самолета

1. Употребление вызывающей газы пищи. Путешественникам следует тщательно выбирать, что они будут есть до и во время полета. Каждый организм индивидуален, но давление воздуха может сделать желудок пассажиров более чувствительным, что точно испортит впечатление от путешествия для вашего соседа. Например, лучше отказаться от газированных напитков.

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Кроме того, согласно отчетам, одними из самых раздражающих на рейсах являются именно пассажиры, которые едят сильно пахнущие продукты.

2. Использование телефона в режиме громкой связи. Используйте наушники! Никто другой не хочет слышать то, что вы воспроизводите на своем смартфоне или обсуждаете по телефону.

Кроме того, стюардесса Кристи Кербель поделилась еще одним преимуществом наушников: это отличная стратегия, чтобы закончить разговор с очень болтливым соседом.

Также наушники помогут вам уменьшить шум и заглушить плач младенцев.

3. Снятие обуви и носков. Это классика. В социальных сетях есть много видеороликов, доказывающих, что многие люди снимают обувь и носки в самолетах. И это не очень хорошая идея. Путешественникам не следует ходить без обуви по проходу, так как он грязнее, чем кажется, а запах их ног остается в салоне.

4. Неправильное использование уборной. Пассажиры никогда не должны забывать смывать воду после посещения туалета. Если вы не видите кнопку смыва, присмотритесь, потому что она всегда есть. Если вы все еще не видите ей, позовите бортпроводника и попросите о помощи.

5. Просьбы к другим пассажирам пересесть на худшие места. Еще одна популярная дискуссия 2023 года касается того, чтобы попросить людей пересесть. Лучшая стратегия, позволяющая избежать смены мест – планировать заранее и выбирать места вместе, если вы летите с другим человеком или в группе. Путешественники, которые платят за свои места, всегда имеют приоритет, и заставлять других пассажиров менять места на худшие – грубо.

6. Внезапное откидывание сиденья. Перед тем как откинуть сиденье назад, убедитесь, что вы не прольете напиток на человека сзади. Даже бывали случаи, что пассажиры разбивали ноутбуки, резко откинув спинку сиденья. А некоторые случаи и вовсе приводили к дракам. Вам потребуется всего несколько секунд, чтобы обернуться назад и предупредить другого пассажира, что вы собираетесь откинуть сиденье.

7. Питье воды из крана в уборной. Исследования показали, что вода из кранов самолетах может содержать кишечную палочку. Всегда выбирайте бутилированную воду.

Как сообщал УНИАН, ранее пассажирам рассказали, как избежать хаоса в аэропортах этим летом.

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