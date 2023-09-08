Когда пара спросила стюардессу, могут ли они пересесть, ей сообщили, что доступны только места в задней части экономического класса.

Пара просит вернуть деньги после того, как они говорят, что сидение рядом с "фыркающей и пукающей" собакой во время полета испортило впечатление.

Гилл и Уоррен Пресс были на первом этапе своего путешествия из Европы в Новую Зеландию, пролетев 13 часов из Парижа в Сингапур авиакомпанией Singapore Airlines, пишет Independent.

Но пара из Веллингтона быстро поняла, что их места премиум-эконома находятся рядом с пассажиром с собакой эмоциональной поддержки, которая издает шум.

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"Я услышала этот шум - тяжелое фырканье. Я думала, что это телефон моего мужа, но мы посмотрели вниз и поняли, что это дышит собака. Я сказала: "Я не позволю этому сидеть рядом с нами всю поездку", - рассказала миссис Пресс.

Когда она спросила стюардессу, могут ли они пересесть, ей сообщили, что доступны только места в задней части экономического класса.

Они остались на месте, но заявили, что запах стал невыносимым примерно на полпути, поскольку собака "пукала", в то время как животное якобы занимало место для ног Пресса.

Пресс заявила, что владелец "не мог выпустить собаку в проход, потому что они не могли пропустить тележки, поэтому ей пришлось пройти дальше, а это означало, что ее голова оказалась под ногами моего мужа. Мой муж был в шортах, и собачья слюна попала ему на ногу".

Она еще раз поговорила со стюардессой, которая сказала, что теперь пара может пересесть на места в передней части экономического класса, которые ранее были заняты бортпроводниками, но теперь были свободны.

Хотя им сказали, что инцидент будет зарегистрирован и авиакомпания свяжется с ними, женщина сказала, что неделю спустя они ничего не слышали.

Она отправила жалобу по электронной почте, и через три недели ей предложили туристический ваучер на сумму 200 новозеландских долларов (95 фунтов стерлингов) на пассажира.

Однако она заявила, что это неприемлемо, и теперь требует полного возмещения средств.

"Мы не получили того опыта, за который заплатили", - сказала она.

Представитель Singapore Airlines сообщил, что авиаперевозчик напрямую контактировал с парой.

"Сингапурские авиалинии стараются уведомить клиентов, которые могут сидеть рядом с собакой-поводырем, до посадки на рейс", - сказали они. Мы искренне приносим свои извинения за то, что в данном случае этого не произошло, и будем работать с командой нашего аэропорта, чтобы гарантировать, что подобная ошибка не повторится в будущем. В случаях, когда клиенты, сидящие рядом с собакой-поводырем, просят пересесть, Singapore Airlines поможет пересадить клиентов в тот же салон, если позволяет место".

Конфликты в самолетах - другие случаи

Одна мама вызвала переполох в самолете, когда потратила деньги на место в первом классе для своего трехлетнего ребенка, поскольку она неосознанно вызвала ярость у попутчика, также находившегося в первом классе. Несмотря на то, что ее малышка вела себя хорошо, разгневанный пассажир посоветовал ей "вернуться на свое настоящее место" и сказал, что "малышей не пускают в первый класс".

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