Открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря - в церкви пройдет первая служба.

В декабре этого года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря - в церкви пройдет первая служба.

Читайте такжеВнутри Андреевской церкви: как проходит большая реконструкция одного из красивейших храмов Киева (фоторепортаж)

«Полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок», - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он также подчеркнул, что целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Андреевская церковь: что о ней известно

Андреевская церковь - памятник истории, искусства и архитектурная жемчужина Киева.

Первая церковь, согласно историческим источникам, была возведена на этом холме еще в XIII веке и просуществовала почти 500 лет. Впоследствии на ее месте была сооружена деревянная церковь, которая сгорела во время пожара в конце XVII века.

Современную Андреевскую церковь начали строить в 1747 году по заказу императрицы Елизаветы – дочери Петра. Церковь возводилась долгие 15 лет,

165 лет Андреевская церковь работала как обычная действующая церковь-вплоть до 1932-го, когда по решению советского правительства в ней было прекращено богослужение.

Высота церкви составляет почти 50 м. Она построена в стиле барокко, для которого характерны парадность, богатство декора, яркая контрастная покраска стен и обилие позолоты.

Бесконечные ремонты и реставрации кардинально не изменили внешний вид Андреевской церкви.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Юлия Янкевич