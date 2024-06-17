В последнее время набирает все большую популярность так называемый "обмен домами".

В течение многих лет платформа Airbnb, позволяющая туристам на краткосрочный период арендовать у частных владельцев квартиру или дом на время отпуска, оставалась одним из самых популярных вариантов поиска жилья. Однако в некоторых городах цены на сервисе стали настолько высокими, что заставили путешественников задуматься о целесообразности его использования.

Впрочем, в последнее время у Airbnb появился серьезный конкурент – так называемый "обмен домами", который набирает все большую популярность. Суть его заключается в том, что владельцы жилья, отъезжая из своего дома на некоторое время, предлагают пожить в нем практически бесплатно другим людям – взамен они получают возможность так же пожить какое-то время в чужом доме.

Как работает обмен жильем

Как пишет Bloomberg, предлагать свой дом в обмен на проживание в чужом – далеко не новая концепция, но этот часто упускаемый из виду сегмент туристической индустрии процветает на фоне высокой инфляции, нормализации удаленной работы и стремительного роста цен в отелях. Этой тенденции также способствуют растущее недовольство краткосрочной арендой и ужесточение регулирования сдачи в аренду домов в крупных городах.

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Так, все четыре компании по обмену домами – Kindred, ThirdHome, HomeExchange и Behomm, с которыми связалось издание, сообщили о двузначном или трехзначном росте в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Например, платформа Kindred с членством только по приглашению и доступом к 30 тысячам домов в 100 городах, основанная лишь в 2022 году, в 2023 году увеличила объем обмена домами на 800% по сравнению с прошлым годом.

Тем временем, HomeExchange, основанная еще в 1992 году и насчитывающая более 170 тысяч членов в 140 странах, в 2023 году показала рост количества обменов жильем на 53%, тогда как платформа ThirdHome, рассчитанная исключительно на владельцев элитной недвижимости по цене от 500 тысяч долларов (17,5 тысяч домов в 100 странах), за прошлый год нарастила количество членов на 41%, а объем обменов – на 16%.

Подводные камни

Многие путешественники избегают обмена жильем, поскольку считают его непривлекательным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом из-за риска повреждения имущества. Впрочем, эксперты успокаивают, что эту проблему решает надежная проверка участников обмена.

Behomm, как и три другие компании, настаивают на том, что, помимо других мер безопасности, они уделяют внимание проверке каждого участника: от документов, удостоверяющих личность, до домашних фотографий.

Разумеется, часто сменяющие люди могут повредить жилье – например, пролить вино на дизайнерский диван или поставить электрический чайник на плиту, – но, как правило, эти проблемы быстро разрешаются. Куда больший риск при обмене – это крупный материальный ущерб или телесные повреждения, пока гость присматривает за домом.

Чтобы обезопасить владельцев домов, многие платформы обмена домами предлагают им защиту, покрывая ущерб от 100 тысяч долларов на Kindred до 5 миллионов долларов на ThirdHome. Некоторые домовладельцы также включают в свои полисы страхования покрытие ущерба, нанесенного третьими лицами.

Личный опыт туристов

Американка Эми Фролих и ее жена Марла сдают на Airbnb свой дом с четырьмя спальнями в Айове с 2015 года. Однако в те недели, когда он не сдается в аренду, они открывают его для бесплатного обмена через HomeExchange – онлайн-сервис для путешествий, на который они наткнулись три года назад, позволяющий им использовать свое жилье для бесплатного проживания в другом месте.

"Мы только что жили по обмену в доме недалеко от Глазго в Шотландии. Эта замечательная пара, Клэр и Майкл, встретила нас у дверей с домашним хлебом, который она только что вытащила из духовки", – рассказала Эми в интервью Bloomberg на следующий день после завершения своего пребывания.

По ее словам, хозяева не смогли освободить жилье в оговоренные даты, но предложили паре лофт с главной спальней и ванной комнатой. Взамен они смогут остаться в доме Фролих в будущем, когда захотят. "Это гораздо больше, чем просто денежная стоимость. Мы уехали как друзья на всю жизнь", – добавила Эми.

Тем не менее, обмен домами может оказаться непростым – поиск жилья для обмена в выбранном месте может занять много времени, а доступность далеко не гарантирована.

"Наверное, я потратила три часа, просто отправляя запросы", – рассказала Марла Фрелих о своих поисках жилья в Шотландии.

В свою очередь американка Рэйчел Липсон утверждает, что ее семья из четырех человек сэкономила десятки тысяч долларов с тех пор, как начала менять свой дом в Бруклине, Нью-Йорк, в 2022 году. Она использует базирующуюся в Барселоне платформу обмена домами Behomm, доступную только по приглашению, взимающую годовой членский взнос 380 евро и ориентированную на дома творческих людей и любителей дизайна.

Изначальна женщина опасалась использовать подобную платформу, поскольку идея пускать в свой дом чужих людей вызывала у нее опасения, однако в итоге она осталась довольна опытом. На данный момент ее семья уже поменялась домами с людьми в 16 городах, включая Париж (Франция), Монреаль (Канада), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Канкун (Мексика) и Рейкьявик (Исландия).

"Некоторые из этих домов невозможно сдать в аренду. И это все равно, что остановиться у друга, пока его нет в городе. Вы действительно знакомитесь с людьми, и это опыт, которого у меня никогда не было ни с Airbnb, ни с отелями. Это действительно что-то особенное", – поделилась впечатлениями Рэйчел.

Тем временем, платформа Airbnb отрицает, что ее привлекательность снизилась из-за нового тренда по обмену домами. "Благодаря более чем 7,7 миллионам объявлений и более 1,5 миллиардам гостей, прибывших почти во все страны мира, мы считаем, что даем путешественникам возможность познакомиться с местными сообществами в гораздо большем количестве мест, чем любой другой туристический сайт, обеспечивая при этом важные меры безопасности, помогающие защитить их поездку", – сказал представитель компании.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, где дешевле останавливаться в отпуске – в отелях или жилье на Airbnb. Результаты исследования удивили даже опытных путешественников.

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