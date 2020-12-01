Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Латвийская авиакомпания АirBaltic сегодня, 1 декабря, начинает прямые полеты из Киева в столицу Литвы Вильнюс.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Согласно сообщению, рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A220-300.

Запланированное время полета до Вильнюса составит 1 час 15 минут.

АirBaltiс

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) обеспечивает прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения. Компания предлагает стыковки в аэропорту Риги с пунктами назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Флот компании составляет 25 самолетов - Boeing и Bombardier Q400Next Gen.

Пассажиропоток и карантин

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 63,1% – до 7,657 млн человек.

24 ноября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта IATA обнародовала прогноз, согласно которому в 2020 году оборот авиакомпаний упадет более чем на 60% по сравнению с 2019 годом, что является худшим годом за всю историю отрасли, пораженной коронавирусным кризисом.

В октябре 2020 года в IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ.

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, авиакомпании в 2021 году получат убыток в 38,7 миллиарда долларов.

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Автор: Павел Степанец