Международный аэропорт «Харьков», входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, анонсировал возможность авиапутешествий в новогодние праздники. Поскольку аэропорт работает в штатном режиме с соблюдением всех правил безопасности, у путешественников есть довольно широкий выбор для планирования новогодних каникул.

«Подарок к праздникам от авиакомпании Wizz Air: перевозчик анонсировал возобновление перелётов в шесть европейских городов во второй половине декабря. 17 декабря должны открыться перелёты в Краков. 18 декабря – в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск. 20 декабря – во Вроцлав», – сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта «New Systems AM», входящей в DCH Ярославского.

Украинским путешественникам доступны традиционные курортные и туристические направления – Турция и Египет. Ежедневно из Харькова осуществляются перелёты в Стамбул. По вторникам, средам, четвергам и воскресеньям доступны чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. По вторникам – в турецкий город Кайсери, расположенный возле горнолыжного курорта «Эрджиес».

Также аэропорт Ярославского предлагает удобные перелеты в период новогодних праздников на популярные среди лыжников и туристов направления на западе Украины. Например, с Windrose Airlines их Харькова всего за 4,5 часа можно попасть во Львов или Ивано-Франковск (с пересадкой в Киеве) – эти рейсы выполняются ежедневно.

«Подарок к праздникам от авиакомпании Wizz Air: перевозчик анонсировал возобновление перелётов в шесть европейских городов во второй половине декабря. 17 декабря должны открыться перелёты в Краков. 18 декабря – в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск. 20 декабря – во Вроцлав», – сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта «New Systems AM», входящей в DCH Ярославского.

Покупка билетов доступна путешественникам уже сейчас на сайте аэропорта или в билетных агентствах.

Также в пресс-службе харьковского аэропорта сообщили, что по итогам его работы за 11 месяцев уходящего 2020 года удалось сохранить более половины пассажиропотока. В связи с ограничениями на въезд во многих странах мира численность путешественников на международных направлениях составила 53% от прошлогоднего показателя. На внутренних маршрутах удалось сохранить 39% пассажиропотока в сравнении с объемами 11 месяцев 2019 года.

В целом же аэропорту Ярославского удалось сохранить 51% объема общего пассажиропотока в сравнении с 11 месяцами 2019 года.

Международный аэропорт «Харьков» (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов «первой столицы» Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных рейсов позволило харьковскому аэропорту по итогам 2019 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта «Харьков» воспользовались 1,34 миллиона путешественников. По показателям пассажиропотока харьковский аэропорт входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт «Харьков» первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта «Днепр».

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Автор: УНИАН