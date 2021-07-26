Отдыхающие недовольны грязным морем.

Туристы, которые отдыхают в Одессе, жалуются на грязное море. Берег местами покрыт водорослями, а в воде "каша", из-за чего невозможно купаться.

Об этом рассказала одна из отдыхающих.

На кадрах видно, что берег покрыт мелкими водорослями, которые вынесло волнами. Буквально несколько метров песка стали зелеными.

При этом вода в море мутная и кажется зеленой из-за количества водорослей в ней. В связи с этим многие отдыхающие не рискуют заходить в воду.

Стоит отметить, что в Одессе начался сезон цветения сине-зеленых водорослей. Из-за них вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Как ранее сообщал УНИАН, туристы, отдыхающие в Железном порту, сначала жаловались на нашествие божьих коровок, а теперь на их массовую гибель. Пляж буквально усеян мертвыми насекомыми.

Причин гибели божьих коровок может быть несколько. Насекомые питаются тлей, что и стало причиной их нашествия на курорте, поэтому к массовому мору могло привести отсутствие пищи.

Кроме того, к гибели насекомых могла привести химическая обработка полей от тли.

Автор: Анастасия Горбачева