20% украинцев этим летом вовсе откажутся от полноценного отдыха из-за карантина.

В этом году 43% украинцев планируют летний отдых с путешествиями, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на тему "Планы украинцев на летний сезон 2021", проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research.

При этом 28% будут путешествовать полноценно, а еще 15% отдадут предпочтение укороченному варианту путешествий из-за карантинной ситуации. Еще 22% украинцев ждут отдых, но проведут его без путешествий, и еще 20% вовсе откажутся от полноценного отдыха из-за карантина.

Среди тех, кто планирует летний отдых, больше всего - 30% - проведут отпуск дома, на даче или в деревне, на местных курортах планируют отдохнуть 50%, в городе - 23%, а за границу поедет - 18%.

При выборе места для отдыха, по результатам опроса, существенно важными критериями для опрошенных стали: цена - 64%, личный опыт в прошлом - 42%, отзывы знакомых - 37%, репутация места - 34% и отзывы в интернете - 21%.

Если сравнивать бюджеты, необходимые для летнего отдыха с докарантинным периодом, то 31% украинцев отмечают, что расходы выросли; 27% говорят, что затраты не изменились.

Читайте такжеПочти четверть украинцев не имеют возможности поехать куда-то на отдых-опрос

Опрос Gradus также показал, что отсутствие летнего отпуска или ее сокращенный вариант влияет на работоспособность и эмоциональное состояние - при этом в большей степени это характерно для женщин (42%), чем для мужчин (25%).

Отвечая на вопрос, насколько важна карантинная безопасность для украинцев при выборе места для отдыха, только 23% опрошенных отметили этот фактор как важный при выборе места отдыха. При этом для большинства украинцев карантин и безопасность либо вообще не влияют на решение об отдыхе (26%), либо влияют в определенных пределах, но не имеют решающего значения (46%).

"Уже второй год в наших исследованиях мы наблюдаем положительное влияние тепла и солнца на состояние украинцев. Уровень стресса снижается, среди эмоций на первое место выходит надежда. На фоне снижения заболеваемости создается ощущение безопасности. Конечно, люди стремятся использовать летний отдых для того, чтобы зарядиться энергией и силами перед следующим сезоном. Однако тренд отдыха в Украине остается топовым. Около 18% планируют отдыхать не в Украине. Такой же уровень мы наблюдали и в 2020 году. Пока мир остается достаточно закрытым, украинцы будут отдыхать в Украине", - отмечает CEO & Founder Gradus Research Евгения Близнюк.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 16 июня 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

Справка. Gradus Research - исследовательская компания, специализирующаяся на социологических опросах с помощью специального мобильного приложения. Опросы проводятся с соблюдением стандартов социологии среди верифицированных респондентов панели Gradus.

Как сообщал УНИАН, ранее Google опубликовал результаты исследования тенденций летнего отдыха среди украинцев по поисковым запросам.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко