За полгода безвизом воспользовались 355 тысяч украинцев: ГПСУ показала самые популярные направления

За полгода действия безвизового режима со странами Европейского Союза его преимуществами воспользовались 355 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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В ГПСУ отметили, что сегодня ровно полгода, как граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны ЕС.

«Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы на границе оформили 355 тысяч граждан Украины, которые путешествуя воспользовались преимуществами упрощенной системы. При этом более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч наших соотечественников путешествовали на автомобилях и по железной дороге, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей - почти 90 тысяч и с Румынией - 65 тысяч человек.

Всего общую границу с ЕС пересекли 64% безвизовиков, отмечается в сообщении.

В пограничном ведомстве отметили, что определенный «ажиотаж» среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев за месяц. Уже в ноябре этот показатель составлял 32,5 тысячи человек. При этом отмечается, что общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года возросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

В рамках безвиза украинские пограничники получили доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска. «Это позволило с начала года выявить почти 2000 разыскиваемых лиц, 657 паспортных документов и 198 похищенных транспортных средств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, включая четыре шенгенских государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.