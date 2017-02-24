Визы в Египет подорожают почти в 2,5 раза

Теперь они будут стоить 60 долларов, а раньше виза стоила $25, передает ABC News со ссылкой на решение египетского МИД. А стоимость многоразовых составит $70.

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Чиновники на условиях анонимности рассказали, что банки и фирмы уже получили уведомление от Министерства иностранных дел Египта о повышении цен, которое вступит в силу в среду, 1 марта.

Последний раз стоимость виз в Египет менялась в 2014 году: тогда ее повысили с 15 до 25 долларов.