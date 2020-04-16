Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в иностранные дипучреждения - МИД

От COVID-19 выздоровели уже 26 украинцев, которые лечились за границей.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что 15 тыс. 984 украинцы обратились за помощью к заграничным дипломатическим учреждениям Украины в рамках системы "Защита".

Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавирус состоянию на 18:00 15 апреля.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел еще один украинец. На сегодня количество граждан Украины, которые излечились за рубежом, составляет 26.

В частности, в Польше выздоровели 6 украинцев, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Египте - по одному.

Читайте такжеВ Австрии 15 украинцев закрыли на "принудительный карантин" - МИД

Умерли от коронавируса шесть украинцев (в Италии - 4, во Франции и США - по одному).

Кроме того, за рубежом 174 украинца лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Чехии - 6, в Испании - 5, в Германии - 4, в Австрии - 3, в США и Португалии - по 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте - по одному.

Читайте также: