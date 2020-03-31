Польская авиакомпания эвакуировала из Перу 40 украинцев

Граждане Украины были эвакуированы 30 марта.

Польская авиакомпания LOT эвакуировала из Перу 40 граждан Украины.

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Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в Twitter.

"В сложные времена Польша не забывает о других. Вчера благодаря программе "LOT домой", организованной польским правительством, рейсом из Перу на родину вернулись 40 украинцев", - написал Пшидач.

В связи с этим он отметил плодотворное сотрудничество МИД Польши и Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 марта в Украину из других государств при содействии МИД вернулись почти 144,7 тыс. украинцев. Еще более 11 тыс. граждан зарегистрировались для возвращения в Украину.

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