Turkish Airlines после жесткой посадки самолета отменила рейсы в Одессу до 1 декабря - СМИ

Самолет Boeing 737 получил серьезные повреждения носовой части и восстанавливать его, скорее всего, не будут.

Авиакомпания Turkish Airlines, самолет которой пострадал 21 ноября при посадке в одесском аэропорту, отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в Госавиаслужбе Украины.

Информация на табло аэропорта Одессы подтверждает, что все сегодняшние и завтрашние рейсы Turkish Airlines отменены.

Что касается самого Boeing 737, то он получил серьезные повреждения носовой части и восстановлению, скорее всего, не подлежит.

Как говорят специалисты, произошла деформация шпангоутов силового набора. Другими словами, "морду" повело немного вправо, поэтому нарушилась геометрия фюзеляжа самолета.

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"Конечно, такое повреждение можно исправить, но для этого борт потребуется переместить в цех одного из украинских авиастроительных заводов, что очень дорого и потребует много времени. К тому же фирма Boeing вряд ли предоставит необходимую ремонтную документацию. В связи с этим будущее этого самолета туманно. Скорее всего, авиакомпания решила отказаться от ремонта и получить страховую компенсацию, которая в этом конкретном случае вполне возможна", - пишет издание.

Сегодня в аэропорт прибыло семь специалистов из Турции, которые изучают вопрос.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" в 20:55 у самолета Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего рейсом TK465 из Стамбула в Одессу, во время прикосновения к ВПП подломилась передняя стойка шасси. На борту было 136 пассажиров.