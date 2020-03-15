Украинских туристов в Египте поместили на карантин

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания, украинцы смогут вернуться домой..

Граждане Украины, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине.

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Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, туристы смогут вернуться домой.

«Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД», - отметили в Министерстве.

Ранее Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины в связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения.