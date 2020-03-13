МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Милан и Рим

Авиакомпания сообщает о перегрузке контакт-центров в связи с возросшим количеством обращений.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Милан и Рим по причине обострения ситуации в Италии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Facebook.

Читайте такжеRyanair временно отменяет плату за смену даты рейса из-за коронавирусаСообщается, что рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены с 15 марта по 8 апреля. Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом отменяются на период с 15 марта по 14 апреля.

«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет (либо его неиспользованную часть) по месту приобретения билета», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе обратили внимание, что в связи с большим количеством обращений в авиакомпанию по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа сейчас значительно больше, чем обычно.

«Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам. Авиакомпания МАУ делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениям пассажиров», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок в 2020 году с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».