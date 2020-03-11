Стало известно, какие пункты пропуска закроет Словакия из-за коронавируса

В случае объявления пандемии коронавируса в Словакии останутся функционировать только пункты пропуска: Вышне Немецке – Ужгород и Чиерна над Тисой - Чоп.

В случае объявления пандемии коронавируса в Словакии будут закрыты пункты пропуска на границе с Украиной: Убля - Малый Березный, Матевце - Павлово, Вельке Слеменце - Малые Селменцы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола.

По его данным, останутся функционировать только: Вышне Немецке – Ужгород и Чиерна над Тисой - Чоп.

«Словакия к этому готовится, но пока не планирует объявлять пандемию. Сейчас в Словакии 7 подтвержденных случаев заболевания. Из них 1 случай за 100 км от Ужгорода в городе Кошице», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.