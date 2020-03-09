Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные коронавирусом

Дипломаты советуют гражданам Украины, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, проявлять повышенное внимание и осторожность.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.

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Об этом говорится в рекомендациях внешнеполитического ведомства, размещенных на сайте консульской службы МИД.

«В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом», - говорится в рекомендациях.

В министерстве подчеркивают, что украинцы, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов.

МИД также призывает граждан Украины сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «Друг» и следить за рекомендациями о ситуации в отдельных странах, размещенных на сайте ведомства.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.