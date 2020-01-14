В МАУ рассказали о будущем полетов в Дубай после запрета полетов над Ираном

Из-за облета Ирана длительность рейсов увеличилась с с 5,5-6 часов до чуть более 8 часов.

Перспектива выполнения рейсов из Киева в Дубай находится под вопросом, поскольку из-за облета Ирана длительность рейсов увеличилась с с 5,5-6 часов до чуть более 8 часов.

Об этом сообщил в интервью "Левому Берегу" президент авиакомпании Евгений Дыхне.

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Из-за того, что дальности среднемагистральных самолетов МАУ не хватает для выполнения полетов, делается промежуточная посадка в на дозаправку.

«Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы девятисоткой (Boeing 737-900ER, прим.), самой тяжёлой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район», - пояснил Дыхне.

С 9 января Госавиаслужба Украины запретила полеты над Ираном и Ираком самолетам с украинской регистрацией из-за «неустановленных обстоятельств катастрофы Boeing 737-800 UR-PSR», которая произошла 8 января.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.