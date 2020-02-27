Туристы массово отменяют бронирование в Риме из-за вспышки коронавируса

Эксперты прогнозируют, что убытки туристической отрасли за 7-8 месяцев составят до 50 миллионов евро.

Туристическая отрасль Рима бьет тревогу: из-за вспышки коронавируса туристы массово отменяют бронирование в гостиницах.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Читайте такжеУкраинские отели отказываются селить китайцев из-за угрозы коронавируса - МинздравСообщается, что на март отменены до 90% бронирований. Количество бронирований снизилось на каждый месяц вплоть до июня.

Эксперты прогнозируют, что убытки туристической отрасли за 7-8 месяцев составят до 50 миллионов евро.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что иностранные туристы и инвесторы могут без опасений приезжать в эту страну. Он утверждает, что коронавирус распространен в очень ограниченной части Италии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии резко выросло число инфицированных коронавирусом.