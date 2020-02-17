В Венеции во время карнавального сезона провели церемонию полета ангела (видео)
10:58, 17 февраля 2020Новости туризма
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Венецианский карнавал стартовал больше недели назад, а завершится он 25 февраля.
По традиции ангел обязательно молодая венецианка / скриншот
В Венеции провели церемонию ангельского полета над площадью святого Марка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Такое шоу устраивают каждый год в рамках карнавального сезона. По традиции ангел обязательно молодая венецианка. На этот раз она была одета в пышнее оранжевое платье - выбрала такое из-за популярного среди местных коктейля "Шпритц".
100 метров с городской колокольни – столько нужно было преодолеть отчаянной девушке на специальном креплении. Посмотреть на это пришли тысячи туристов.
Сам венецианский карнавал стартовал больше недели назад, а завершится он 25 февраля, в жирный вторник, перед началом поста.
В Венеции во время карнавального сезона провели церемонию полета ангела
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