"Спасательные" тарифы: Ryanair сделала предложение пассажирам отмененных рейсов Wizz Air из Одессы

Также компания ввела спецтарифы на линиях Лондон-Торп и Лондон-Прага.

Авиакомпания Ryanair объявила о введении "спасательных" тарифов для пассажиров Wizz Air на рейсы из Одессы, которые авиаперевозчик временно приостановит весной.

Об этом сообщает avianews.com.

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На маршруты из Одессы в Будапешт, Гданьск и Вроцлав с вылетами, начиная с апреля, Ryanair предлагает цены от 19,99 евро в одну сторону, для линии Одесса-Катовице действует цена от 23,99 евро, для маршрута Одесса-Берлин - от 27,99 евро в одну сторону.

Также лоу-кост ввел спецтарифы от 21,99 фунтов стерлингов на линиях Лондон-Торп и Лондон-Прага в связи с закрытием этих направлений Wizz Air с мая 2020 года.

"Спасательные" тарифы, как отмечается, будут доступны для бронирования до конца воскресенья, 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air прекратит все рейсы с Одессы на 2,5 месяца - с 26 марта по 5 июня 2020 года. Это коснется шесть маршрутов лоу-коста в Берлин, Будапешт, Братиславу, Гданьск, Катовице и Вроцлав. Причиной такого шага стали ремонтные работы в аэропорту Одесса.