Украинские туроператоры начали возвращать своих туристов с Хайнаня из-за вспышки коронавируса

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань на ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура.

Туроператор Join UP! возвращает своих туристов с Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе туроператора.

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"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувший в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - заявили в компании.

Отмечается, что туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань на ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия – в частности, Шри-Ланку, Египет и другие направления.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии.

Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.