SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года.

Авиакомпания SkyUp начинает продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси.

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Первый такой рейс состоится в мае. Об этом сообщает пресс-служба SkyUp в Facebook.

Отмечается, что рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года каждый четверг и воскресенье.

Стоимость билета в один конец без багажа состоянию на момент публикации:

Одесса - Тбилиси - от 1 289 грн;

Тбилиси - Одесса - от 1 341 грн.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp весной откроет четыре новых рейса из Киева и Львова в итальянские города, которые ранее обслуживал лоукост Ernest Airlines, остановивший полеты.