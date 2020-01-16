SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси
14:01, 16 января 2020Новости туризма
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Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года.
Теперь добраться в Тбилиси можно рейсом SkyUp / фото УНИАН
Авиакомпания SkyUp начинает продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси.
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Первый такой рейс состоится в мае. Об этом сообщает пресс-служба SkyUp в Facebook.
Отмечается, что рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года каждый четверг и воскресенье.
Стоимость билета в один конец без багажа состоянию на момент публикации:
Одесса - Тбилиси - от 1 289 грн;
Тбилиси - Одесса - от 1 341 грн.
Как сообщалось, авиакомпания SkyUp весной откроет четыре новых рейса из Киева и Львова в итальянские города, которые ранее обслуживал лоукост Ernest Airlines, остановивший полеты.
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