SkyUp весной запустит шесть рейсов из Украины в Италию

Маршруты будут выполняться из Киева и Львова в несколько итальянских городов.

Авиакомпания SkyUp весной откроет четыре новых рейса из Киева и Львова в итальянские города, которые ранее обслуживал остановивший полеты лоукост Ernest Airlines.

Об этом сообщает Avianews.

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Так, с 29 марта авиакомпания запустит рейсы из Киева в Болонью, Рим и Бергамо. Они будут выполняться трижды в неделю. Болонья и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Бергамо - по понедельникам, средам и субботам.

Перелет в один конец по безбагажному тарифу стоит от 1530 гривень по трем направлениям.

В этот же день авиаперевозчик запустит маршрут Львов-Рим, который также будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов - от 1390 гривень в одну сторону.

Кроме того, 30 марта SkyUp откроет рейсы из Львова в Бергамо и Неаполь с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Авиабилеты Львов-Бергамо стоят от 1390 гривень в одну сторону, авиабилеты Львов-Неаполь - от 1150 гривень в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp Airlines весной 2020 года запускает рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).