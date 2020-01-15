Опубликован рейтинг лучших стран мира: Украина на 68-й позиции

Всего в рейтинг попали 73 страны, его возглавила Швейцария.

Украина заняла 68-е место из 73 в рейтинге лучших стран мира 2020 года.

Рейтинг опубликовал американский журнал US News & World Report, сообщает ТСН. В нем Украине удалось обогнать Тунис, Беларусь, Оман, Сербию и Ливан.

В тройку лидеров вошли Швейцария, Канада и Япония. В десятке также - Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия. Россия заняла 23-е место. Другие соседи Украины расположились на таких позициях: Польша - 34, Словакия - 52, Румыния - 54, Венгрия и Молдова в рейтинг не попали.

Отмечается, что исследование проводилось совместно с экспертами из школы Wharton Университета Пенсильвании и компании BAV Group. Исследователи анализировали страны по таким показателям, как: развитие предпринимательства, возможности для туризма, развитость гражданских прав и социальной сферы, культурное влияние, культурное наследие, темпы развития, открытость для бизнеса, политическая ситуация, оборона и значение на международной арене, качество жизни.

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Так, в Украине среди показателей самыми высокими являются – политическая ситуация (отражает значение страны на международной арене, развитие оборонной сферы) и возможности для туризма. Худшие показатели – открытость для бизнеса и качество жизни.

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