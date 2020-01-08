Пограничники рассказали, сколько людей пытались нелегально пробраться в Чернобыльскую зону в 2019 году

Подавляющее большинство задержанных - сталкеры.

В прошлом году на границе Чернобыльской зоны пограничники задержали 186 нарушителей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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«Наряду с туристами, которые законно едут на заброшенную территорию определенными (безопасными) маршрутам, есть и те, которые в обход установленных пунктов контроля пытаются незаконно проникнуть в эту зону для экстремального туризма и отдыха», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции выявили при попытке незаконно попасть в «Чернобыльскую зону» 186 человек. Подавляющее большинство задержанных - сталкеры. По сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма несколько увеличилось.

В ГПСУ сообщают, что в «по сравнению с прошлыми годами запрещенная территория начала привлекать сталкеров-иностранцев». Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно: Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 гражданина Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что более 160 км государственной границы Украины проходит в пределах территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. В связи с этим пограничники также несут службу по внешнему периметру зоны отчуждения.

«За проникновение на эту территорию без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность», - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН.Туризм, за первые 10 месяцев 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили рекордные 107 тысяч человек. Среди причин наплыва туристов специалисты называют внедрение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и выход мини-сериала «Чернобыль» на HBO.