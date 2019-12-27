Рождественское чудо: в Австрии спасли лыжника, пролежавшего под лавиной 5 часов (фото)

По словам спасателей, такие случаи бываают в Австрии раз на 20 лет.

В Австрии спасатели вызволили из-под снежной лавины 26-летнего лыжника, который провел под снегом 5 часов.

Об этом сообщает BBC News.

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О пропавшем без вести туристе полицию сообщил его знакомый. Он рассказал в деталях, куда мужчина подался. Точное место нахождения пострадавшего удалось определить уже через 2 часа – с помощью трансивера, излучающего электромагнитный сигнал.

Лыжник пролежал более 5 часов под метровым снегом на склоне горы Плешниццинкен в северо-западной части Верхней Штирии.

Полиция откопала его из снега и доставила в больницу. Мужчина только пострадал от переохлаждения.

По словам спасателей, такие случаи бывают в Австрии раз на 20 лет. Обычно, если человека не находят в течение 15 минут после лавины, шансы на его выживание невелики из-за нехватки кислорода под снегом.

Как сообщал УНИАН, три лавины сошли в четверг, 26 декабря, на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна - на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.