В Австрии и Швейцарии из-за схода лавин пострадали туристы

В Австрии одна из лавин сошла за пределами лыжного склона и под снегом оказались двое лыжников.

Три лавины сошли в четверг, 26 декабря, на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна - на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

В Андерматте двух человек с легкими травмами вытащили из-под снега и доставили в больницу, сообщает Swiss Info. Под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.

По данным APA, в Австрии одна из лавин сошла за пределами лыжного склона и под снегом оказались двое лыжников.

Представитель местной полиции сообщил, что более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной, обрушившейся прямо на склон.

Как сообщал УНИАН, во время схода снежной лавины в Альпах погибли два итальянских туриста.