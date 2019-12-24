Кабмин утвердил безвизовый режим с двумя странами

Украинцы смогут путешествовать в две южноамериканские страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил соглашения о безвизовом режиме с Колумбией и Эквадором.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

«Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко и его эквадорский коллега Хосе Валенсиа подписали соглашение между украинским правительством и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований.

Также в конце сентября Пристайко и его колумбийский коллега Карлос Ольмес Трухильо подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.