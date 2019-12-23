В Киеве детская железная дорога будет работать на праздники (фото, видео)
13:25, 23 декабря 2019Новости туризма
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Сказочный поезд украсили иллюминацией и гирляндами.
Детская железная дорога будет работать в праздники / фото bigkiev
В этом году столичная детская железная дорога впервые будет работать и на зимних праздниках.
Видео сказочного поезда, который курсирует в Сырецком парке, опубликовал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
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В вагонах детской железной дороги есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и даже Wi-Fi. Также его украсили иллюминацией и гирляндами.
Покататься на Полярном экспрессе можно будет ежедневно с 25 декабря по 12 января с 10:30 до 17:00.
Сказочный поезд украсили / фото bigkiev
Отметим, что в этом году детская железная дорога в Сырецком парке впервые за все годы существования открыла зимний сезон.
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