В Киеве детская железная дорога будет работать на праздники (фото, видео)

Сказочный поезд украсили иллюминацией и гирляндами.

В этом году столичная детская железная дорога впервые будет работать и на зимних праздниках.

Видео сказочного поезда, который курсирует в Сырецком парке, опубликовал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

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В вагонах детской железной дороги есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и даже Wi-Fi. Также его украсили иллюминацией и гирляндами.

Покататься на Полярном экспрессе можно будет ежедневно с 25 декабря по 12 января с 10:30 до 17:00.

Отметим, что в этом году детская железная дорога в Сырецком парке впервые за все годы существования открыла зимний сезон.