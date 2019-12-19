Украина и Словакия риблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород"

Украина максимально быстро обеспечит прохождение процедур согласования и надеется на такие же действия Словакии.

Согласовано содержание соглашения об определении условий использования воздушного пространства Словакии в международном аэропорту "Ужгород".

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"17 и 18 декабря 2019 года между Украиной и Словакией состоялись двусторонние переговоры по согласованию текста проекта межправительственного соглашения об условиях использования определенной части воздушного пространства Словакии определенными украинскими перевозчиками в аэропорту "Ужгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения.

Для подписания должностными лицами, назначенными соответствующими правительствами, соглашение подлежит внутригосударственным процедурам согласования, в соответствии с процедурами официального функционирования международных соглашений, которые существуют в каждой из стран.

Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.