Зимний сезон 2020: топ лучших горнолыжных курортов Европы и Украины для отдыха (видео)

Активный отдых стал самым популярным видом досуга в сезон зимних отпусков.

Отправиться в горы – всегда хорошая идея, а зимой тем более. Сезон длится с начала декабря до середины марта, а на некоторых курортах снег на вершинах лежит до апреля.

Выбирайте курорт и отправляйтесь за порцией эндорфинов, адреналина и заряда бодрости на год вперед.

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Зельден - Австрия

Один из самых популярных горнолыжных курортов Австрии, где соединяются зимние и ледниковые зоны катания. Курорт подходит и новичкам, и профессионалам, и даже экстремалам. В окрестностях Зельдена находится 250 горных вершин высотой более трех тысяч метров.

Сезон здесь длится с октября по май. Даже в самый «неснежный» год, эти даты не меняются, ведь территория комплекса оснащена мощными системами искусственного снега.

Квитфьель - Норвегия

Долина считается одной из самых снежных в Европе. Квитфьель славится разнообразием своих трасс: от крутых и экстремальных до пологих и спокойных. Курорт насчитывает 9 подъемников, 21 трассу различной сложности, сноу-парк с трамплинами, рейлами и боксами.

Церматт - Швейцария

Курорт хорошо подойдет профессионалам и экстремалам, трассы достаточно крутые и высокие. В Церматте находится одна из самых высоких станций для подъемников в Альпах - Кляйн Маттерхорн (3883 м). В окрестностях Церматта много различных маршрутов, экскурсий и обзорных площадок. Также здесь курсирует знаменитый панорамный "Ледниковый экспресс".

Вуокатти - Финляндия

Курорт хорошо подходит для новичков и туристов с детьми. В Воукатти можно кататься на лыжах даже летом. В местном полторакилометровом тоннеле круглый год поддерживается температура -5°C. Очень популярное развлечение на курорте - сафари на собачьих упряжках.

Драгобрат - Украина

Курорт славится удивительной природой и купанием в чане. Хорошо подойдет профессионалам и любителям фрирайда (когда спуск происходит вне трассы). На Драгобрате есть 4 основных трассы, из которых самая длинная - 1300 метров.

Как ранее сообщал УНИАН, в рамках ежегодной премии World Ski Awards 2019 эксперты признали лучшие горнолыжные курорты мира.