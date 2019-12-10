В Карпатах стартовал лыжный сезон (видео)

Чтобы лыжники смогли насладиться катанием, "Буковель" засыпали искусственным снегом.

Десятки километров заснеженных трасс, тысячи лыжников и сноубордистов на курорте "Буковель" начался сезон. Погода позволила за считанные дни снежными пушками заснежить почти треть курорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНазваны самые популярные туристические города мира

Основной акцент на курорте сознательно сделали на трассах для начинающих, чтобы после летнего перерыва экстремалы вспомнили свои навыки.

Весь снег на "Буковеле" так называемый искусственный – его сотни тонн накидали снежные пушки, ведь естественного выпало едва ли 20 см. Впрочем, от настоящего снега искусственный почти ничем не отличается.

Треть трасс курорта были готовы для катания в первый день сезона.

Открытие сезона на "Буковеле" в этом году совпало с праздником для экстремалов: после летнего перерыва на курорт вернулся Z-Games – грандиозный фестиваль сноуборд-экстрима и зажигательных вечеринок под самую модную музыку.

Как ранее сообщал УНИАН, в рамках ежегодной премии World Ski Awards 2019 эксперты признали лучшие горнолыжные курорты мира.