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Из Одессы в Чехию отправился в первый рейс автобус FlixBus

15:57, 11 декабря 2019
Новости туризма
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Первый автобус FlixBus уехал из Одессы / twitter.com/FlixbusUA

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Отмечается, что все автобусы новой линии Одесса - Прага - Плзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

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В частности, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании, задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который нанесены известные места из разных городов Украины.

На специальный брендинг попали следующие объекты:

  • Памятник Дюку де Ришелье, Одесса
  • Памятник основателям Киева
  • Церковь святых Ольги и Елизаветы, Львов
  • Львовский оперный театр
  • Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Черновцы
  • Фонтан "Зеркальная струя", Харьков
  • Дом Хренникова (гостиница "Украина"), Днепр
  • Хотинская крепость
  • Каменец-Подольская крепость

"Специальный брендинг был разработан в честь запуска первой линии. Планируется, что автобусы на следующих новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что 4 и 5-летние автобусы Setra, которые начали работать на новой линии, соответствуют высоким стандартам компании по комфорту, и имеют: туалет, кондиционирование салона, электрические розетки, удобные сиденья с расширенным местом для ног, бесплатный Wi-Fi.

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Теги: #Одессапогода в Одессе