Из Одессы в Чехию отправился в первый рейс автобус FlixBus
11 декабря из Одессы отправился в путь первый украинский автобус крупнейшего европейского оператора автобусных перевозок FlixBus.
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Отмечается, что все автобусы новой линии Одесса - Прага - Плзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.
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В частности, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании, задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который нанесены известные места из разных городов Украины.
На специальный брендинг попали следующие объекты:
- Памятник Дюку де Ришелье, Одесса
- Памятник основателям Киева
- Церковь святых Ольги и Елизаветы, Львов
- Львовский оперный театр
- Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Черновцы
- Фонтан "Зеркальная струя", Харьков
- Дом Хренникова (гостиница "Украина"), Днепр
- Хотинская крепость
- Каменец-Подольская крепость
"Специальный брендинг был разработан в честь запуска первой линии. Планируется, что автобусы на следующих новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что 4 и 5-летние автобусы Setra, которые начали работать на новой линии, соответствуют высоким стандартам компании по комфорту, и имеют: туалет, кондиционирование салона, электрические розетки, удобные сиденья с расширенным местом для ног, бесплатный Wi-Fi.