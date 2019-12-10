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Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана

18:12, 10 декабря 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает  пресс-служба МАХ в Facebook, на данный момент отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241, Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442, Харьков-Катовице W6 1298 Харьков-Варшава LO 760.

Кроме того, некоторые рейсы были направлены на запасной аэродром в аэропорту Борисполь. Это рейсы Катовице-Харьков W6 1297, Шарджа-Харьков PQ 576, Варшава-Харьков LO 759 и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242.

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Теги: #аэропорт#Новости Харьковапогода в Харькове