Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана
18:12, 10 декабря 2019Новости туризма
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В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменено уже 7 рейсов.
Иллюстрация REUTERS
В Харькове из-за тумана местный аэропорт (МАХ) отменил 7 рейсов.
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Как сообщает пресс-служба МАХ в Facebook, на данный момент отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241, Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442, Харьков-Катовице W6 1298 Харьков-Варшава LO 760.
Кроме того, некоторые рейсы были направлены на запасной аэродром в аэропорту Борисполь. Это рейсы Катовице-Харьков W6 1297, Шарджа-Харьков PQ 576, Варшава-Харьков LO 759 и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242.
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