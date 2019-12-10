Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана

В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменено уже 7 рейсов.

В Харькове из-за тумана местный аэропорт (МАХ) отменил 7 рейсов. Читайте такжеПользователи TripAdvisor определили лучшие авиалинии мира за 2019 год Как сообщает пресс-служба МАХ в Facebook, на данный момент отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241, Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442, Харьков-Катовице W6 1298 Харьков-Варшава LO 760. Кроме того, некоторые рейсы были направлены на запасной аэродром в аэропорту Борисполь. Это рейсы Катовице-Харьков W6 1297, Шарджа-Харьков PQ 576, Варшава-Харьков LO 759 и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242.

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