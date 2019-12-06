Стала известна дата открытия мега-аэропорта в Берлине

Общая пропускная способность воздушной гавани на старте должна составить 28 млн пассажиров в год.

Наблюдательный совет нового мега-аэропорта Берлин Бранденбург утвердил 31 октября 2020 года как дату открытия воздушных ворот.

После этого, 8 ноября 2020 года, закроется крупнейший аэропорт Берлина Тегель, расположенный в черте города, который по итогам 2018 года обслужил 22 млн пассажиров, сообщает avianews.com.

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Новый аэропорт строится по другую сторону от ныне действующего второго аэропорта немецкой столицы Шенефельд и имеет с ним общую полосу. Первоначально предполагалось, что Берлин Бранденбург начнет обслуживать рейсы в 2011 году. Это должно было произойти с одновременным закрытием аэропортов Шенефельд и Тегель, но в терминале новых воздушных ворот обнаружили проблемы с системой пожарной безопасности и открытие отсрочили.

Постоянный перенос сроков привел к тому, что еще до запуска Берлин Бранденбург его пропускная способность стала меньше, чем обслуживали действующие воздушные ворота Берлина. В 2015 году депутат Бундестага от партии Ангелы Меркель Йенс Кеппен предложил сравнять с землей новый аэропорт и начать все с чистого листа.

После анонса новой даты открытия пресс-служба аэропорта Берлин Бранденбург сообщила, что независимый аудитор TÜV Rheinland должен завершить инспекции весной 2020 года.

Также параллельно ведутся работы по строительству терминала 2, который предназначен для лоу-кост перевозчиков. В аэропорту заявили, что началась установка багажной системы и другого оборудования.

Общая пропускная способность воздушной гавани на старте должна составить 28 млн пассажиров в год. Учитывая, что в 2018 году Берлин обслужил 34,7 млн авиапассажиров, для того, чтобы справиться с нагрузкой, работу аэропорта Шенефельд продлили до 2025 года.