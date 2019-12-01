цей матеріал доступний українською

Польская LOT может открыть авиарейс в Ивано-Франковск

17:50, 01 декабря 2019
Новости туризма
33 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "ЦТС" со ссылкой на портал Рasazer.

Читайте такжеSkyUp летом 2020 года откроет четыре новых авианаправления из Львова

Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение этих рейсов. В частности, LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых европейских и неевропейских аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Некоторые новые рейсы уже объявлены, информация о других может появиться в ближайшее время, среди которых и аэропорт в Ивано-Франковске.

Сейчас LOT осуществляет перелеты в аэропорты "Борисполь" (Киев), Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

Как сообщал УНИАН, в этом году международный аэропорт “Львов” начинает сотрудничать с еще одной новой бюджетной авиакомпанией — азербайджанской Buta Airwais, которая будет выполнять полеты из Львова в Баку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакомпания LOT