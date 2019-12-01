Польская LOT может открыть авиарейс в Ивано-Франковск

Авиаперевозчик запросил слоты на выполнение ряда рейсов, среди которых и франковский аэропорт.

Польская авиакомпания LOT планирует запуск рейсов из Варшавы в Ивано-Франковск в 2020 году.

Об этом сообщает "ЦТС" со ссылкой на портал Рasazer.

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Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение этих рейсов. В частности, LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых европейских и неевропейских аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Некоторые новые рейсы уже объявлены, информация о других может появиться в ближайшее время, среди которых и аэропорт в Ивано-Франковске.

Сейчас LOT осуществляет перелеты в аэропорты "Борисполь" (Киев), Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

Как сообщал УНИАН, в этом году международный аэропорт “Львов” начинает сотрудничать с еще одной новой бюджетной авиакомпанией — азербайджанской Buta Airwais, которая будет выполнять полеты из Львова в Баку.