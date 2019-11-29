Азербайджанский лоукостер в декабре начнет летать со Львова в Баку

Полеты во Львов компания начнет выполнять уже с 23 декабря дважды в неделю.

В этом году международный аэропорт “Львов” начинает сотрудничать с еще одной новой бюджетной авиакомпанией — азербайджанской Buta Airwais, которая будет выполнять полеты со Львова в Баку.

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Как стало известно 032.ua из системы бронирования авиаперевозчика, полеты во Львов компания начнет выполнять уже с 23 декабря дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Стартовая цена билетов — 32 доллара США. Продолжительность полета 3,5 часа.

Об открытии львовского направлении авиаперевозчик также сообщил на своей Іnstagram-странице: “У нас есть отличная новость для тех, кто еще не решил, где проведет Новый год! Открываем рейс в один из красивейших городов Восточной Европы — Львов”.

Добавим, что, по информации пресс-секретаря львовского аэропорта Богдана Билана, в летнем сезоне уже был рейс со Львова в Баку. Тогда его выполняла также азербайджанская авиакомпания AZAL. Обе эти компании являются дочерьми ЗАО “Азербайджанские авиалинии”. Также он сообщил, что эти полеты пока стартуют на зиму, а с началом летней навигации их будет выполнять любая из этих компаний.

Напомним, в 2020 году четыре направления со Львова откроет украинская SkyUp.