Азербайджанский лоукостер в декабре начнет летать со Львова в Баку
В этом году международный аэропорт “Львов” начинает сотрудничать с еще одной новой бюджетной авиакомпанией — азербайджанской Buta Airwais, которая будет выполнять полеты со Львова в Баку.
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Как стало известно 032.ua из системы бронирования авиаперевозчика, полеты во Львов компания начнет выполнять уже с 23 декабря дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Стартовая цена билетов — 32 доллара США. Продолжительность полета 3,5 часа.
Об открытии львовского направлении авиаперевозчик также сообщил на своей Іnstagram-странице: “У нас есть отличная новость для тех, кто еще не решил, где проведет Новый год! Открываем рейс в один из красивейших городов Восточной Европы — Львов”.
Yeni ili harada keçirəcəyinə qərar verməyənlərə şad xəbərimiz var! 🥳 Şərqi Avropanın ən gözəl şəhərlərindən biri Lvova reys açırıq! 23 dekabrdan başlayan reyslərimizdən yararlanmağa tələsin! ❄️ Lvova uçuşlar bazar ertəsi və cümə axşamı həyata keçiriləcək. Aviabiletləri rəsmi saytımızdan sərfəli qiymətlərlə əldə etməyə tələsin: www.butaairways.az/az/ ✈️ У нас есть отличная новость для тех, кто еще не решил где проведет Новый год! Открываем рейс в один из самых красивых городов Восточной Европы - #Львов! Воспользуйтесь нашими рейсами, которые стартуют с 23 декабря! Полеты во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам. Спешите приобрести авиабилеты по выгодным ценам на официальном сайте авиакомпании: www.butaairways.az/ru/ #ButaAirways #flyButa
Добавим, что, по информации пресс-секретаря львовского аэропорта Богдана Билана, в летнем сезоне уже был рейс со Львова в Баку. Тогда его выполняла также азербайджанская авиакомпания AZAL. Обе эти компании являются дочерьми ЗАО “Азербайджанские авиалинии”. Также он сообщил, что эти полеты пока стартуют на зиму, а с началом летней навигации их будет выполнять любая из этих компаний.
Напомним, в 2020 году четыре направления со Львова откроет украинская SkyUp.