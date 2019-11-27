Турецкая авиакомпания приостановила выполнение всех рейсов

Выполнение полетов приостановлено с 26 ноября до 21 декабря в рамках реструктуризации.

С 26 ноября турецкая авиакомпания AtlasGlobal приостановила выполнение всех своих рейсов.

Как сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, выполнение полетов приостановлено с 26 ноября до 21 декабря в рамках реструктуризации.

Окончательная процедура внутренних изменений или возврата средств пассажирам, чьи рейсы были запланированы в указанный период, будет объявлена 16 декабря 2019 года. На всех официальных площадках продажа билетов также будет приостановлена до 16 декабря.

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В последнее время AtlasGlobal выполнял регулярные рейсы в Одессу. В этом году перевозчик получил право летать из Киева в Измир.

Atlasjet Ukraine, работающая под торговой маркой Atlasglobal, была зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. Но в апреле 2018 года Atlasjet Ukraine объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года.

Atlasglobal (до 2015 года Atlasjet) - турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Базируется в аэропорту Стамбула, имея дополнительный хаб в аэропорту Даламана.

Как сообщал УНИАН, ранее французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы из-за трудного финансового положения и связанные с этим операционных сложностей.