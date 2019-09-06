Французская авиакомпания Aigle Azur, которая летает в Украину, отменила все рейсы

Авиакомпания Aigle Azur этой весной начала выполнять полеты по маршруту Париж-Киев.

Французская авиакомпания Aigle Azur отменяет все рейсы из-за трудного финансового положения и связанные с этим операционных сложностей.

Об этом свидетельствует заявление на сайте авиакомпании.

"Финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности не позволяют нам обеспечить рейсы после вечера 6 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам, рейсы которых запланированы на вторую половину дня 6 сентября необходимо проверить статус рейса на сайте перевозчика.

А все рейсы начиная с 7 сентября отменены. Пассажирам, которые имеют билеты на рейсы авиакомпании после 6 сентября независимо от аэропорта вылета, нужно купить новый билет у другого перевозчика.

"Финансовая ситуация в компании не позволяет обеспечить быструю компенсацию. Необходимые процедуры будут проводиться соответствующими органами", - добавили в Aigle Azur.

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В авиакомпании предлагают пассажирам подать жалобу в юридические органы по процедуре банкротства. При оплате билетов через сайт, использовать процедуру опротестовывания платежа чарджбэк.

В случае покупки билетов через агентства, пассажирам рекомендуют обратиться к ним для изучения возможности компенсации или бронирования полета другими рейсами.

В Aigle Azur добавили, что пассажирам, прилетевшие в пункт назначения рейсом перевозчика, но чей обратный рейс отменен, другие авиакомпании могут предложить льготные тарифы на покупку нового билета.

Сейчас идут переговоры о том, кто сможет купить компанию.

Aigle Azur является второй по величине авиакомпанией Франции. Она была основана в 1946 году и на сегодня имеет флот из 11 самолетов. В 2018 году она перевезла 1,88 миллиона пассажиров и имела оборот в €300 миллионов. Этим летом французская авиакомпания попала в сложное положение и была поставлена под внешний финансовый контроль.

18 апреля компания открыла рейсы Париж-Киев, которые выполняли три раза в неделю между аэропортами "Орли" и "Борисполь".

Сейчас полеты между Киевом и Парижем выполняют три авиакомпании: Air France и МАУ по два раза в день, а с 11 июня - SkyUp с частотой три раза в неделю. При этом, Air France прекратит выполнение полетов в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов.