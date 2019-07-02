Полеты на Кубу и в Измир: Госавиаслужба одобрила маршруты Azur Air Ukraine и Atlasjet Ukraine

Авиакомпания Azur Air Ukraine будет осуществлять рейсы на Кубу с частотой до двух раз в неделю, а Atlasjet Ukraine в Измир с частотой до четырех раз в неделю.

Комиссия Государственной авиационной службы Украины одобрил на заседании 27 июня заявку авиакомпании Azur Air Ukraine на выполнение регулярных рейсов из Киева в Варадеро на острове Куба, а также заявку Atlasjet Ukraine на регулярные полеты из Киева в Измир.

В частности, согласно сообщению на сайте ведомства, по итогам заседания 27 июня комиссия рекомендовала выдать авиакомпании права на эксплуатацию международных маршрутов в Турцию: Одесса - Даламан (3 рейса в неделю), Одесса - Бодрум (3 рейса в неделю), Львов - Бодрум (3 рейса в неделю), Харьков - Бодрум (5 рейсов в неделю).

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Также Azur Air Ukraine разрешили летать по маршрутам Киев - Ла-Романа (Доминикана, 2 рейса в неделю), Киев - Варадеро (Куба, 2 рейса в неделю) и Киев - Бангкок (Таиланд, 2 рейса в неделю) с определением неограниченного срока действия права на эксплуатацию воздушных линий.

Кроме того, Госавиаслужба согласовала авиакомпании Эйр Таурус возможность осуществлять авиаперевозки в Буркина-Фасо (аэропорты Уагадугу, Джибо, Дори, Фада-Нгурма и Уахигуя).

Вместе с тем, по итогам заседания комиссия ведомства отказала Azur Air Ukraine в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Харьков - Анталия с частотой семь рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Также, Комиссия аннулировала права Azur Air Ukraine на эксплуатацию воздушной линии Киев - Измир с частотой четыре рейса в неделю.

При этом комиссия предоставила право Atlasjet Ukraine осуществлять рейсы в этом направлении с той же частотой и с неограниченным сроком действия права на эксплуатацию воздушной линии.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная авиационная служба возобновила действие сертификата эксплуатанта украинской авиакомпании YanAir после устранения той недостатков в своей работе.