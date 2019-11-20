В доме Гитлера откроют отделение полиции

Австрийские власти объяснили свое решение тем, что дом не должен стать памятником национал-социализму.

Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции.

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Об этом сообщает Deutche Welle.

«Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму», - заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Напомним, что судьба дома Гитлера решалась на протяжении нескольких лет. Сначала австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в памятник для неонацистов. В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение относительно дома в городе Браунау-на-Инне, где родился и жил до трех лет Адольф Гитлер. Здание перейдет в собственность государства.