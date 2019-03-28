Исландский лоукостер WOW Air прекращает выполнение всех полетов

В последние месяцы WOW Air испытывала финансовые трудности и искала инвестора.

Исландский лоукостер WOW Air объявлен банкротом и прекратил выполнение всех полетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Исландии, передает Европейская правда.

"WOW Air прекратила работу. Все рейсы WOW Air были отменены. Пассажирам рекомендуется проверить доступные рейсы в других авиакомпаниях. В зависимости от обстоятельств некоторые авиакомпании могут предлагать рейсы по льготным тарифам, так называемым "спасательным тарифам", - говорится в сообщении.

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Таким образом, тысячи пассажиров, которые сегодня собирались путешествовать самолетами WOW, оказались в затруднительном положении. Один из самолетов сейчас находится в канадском Монреале, второй - на Кубе.

Лоукостер WOW Air был основан в 2011 году. Флот компании состоял из 11 самолетов семейства Airbus A320 и одного широкофюзеляжного A330-300.

В последние месяцы WOW Air испытывала финансовые трудности и искала инвестора. В конце 2018-го покупкой компании интересовался исландский конкурент Icelandair, однако его акционеры не одобрили соглашение.

После этого WOW Air вел переговоры с инвестиционным фондом Indigo Partners, который имеет доли в нескольких лоукостеров, включая Wizz Air, однако соглашение также не состоялась.

Для исправления ситуации WOW Air запустил программу реструктуризации, которая включала сокращение флота и персонала, однако она оказалась недостаточной для сохранения деятельности авиаперевозчика.

Финансовые аналитики считают, что банкротство WOW Air приведет к ослаблению исландской кроны, а инфляция вырастет на 3,3%.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании по техническому обслуживанию Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste объявили о банкротстве в суде Берлина.