Серфингисты со всей Украины съехались в Одессу на поиски идеальных морских волн (видео)

Именно сейчас в Одессе условия для них идеальные - море почти штормовое.

В первой половине октбяря серфингисты со всей Украины съехались в Одессу на поиски идеальных морских волн.

Как говорится в сюжете ТСН, обычно серфингисты неделями ждут изменения погоды, ведь чем хуже она, тем лучше для катания на доске. Особенно важен ветер, вздымающий огромные волны.

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Именно сейчас в Одессе условия для них идеальные - море почти штормовое, что привлекает серфингистов со всей страны.

Опытные серфингисты отмечают, что волны в Черном море очень непредсказуемые - "пик" может появиться в любой момент, что трудно предугадать заранее.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в 2019 году в Украине для туристов открыли маяки, один из них - в Одессе.