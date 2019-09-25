Стало известно, из каких стран туристы чаще всего едут в Чернобыль

Из-за границы в зону отчуждения за 8 месяцев приехали – 59698 человек, из Украины – 14973 человека.

Чернобыльскую зону отчуждению за 8 месяцев этого года посетили почти 75 тыс. человек, из них 80% иностранцы.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Сообщается, что из-за границы в зону отчуждения за 8 месяцев приехали – 59698 человек, из Украины – 14973 человека.

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"Среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10381 человек. На втором месте - поляки - 6544, на третьем - немцы - 5399, четвертом - американцы - 4143 и на пятом чехи - 2829. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль, - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что зону отчуждения в августе посетили около 15 тыс. туристов, это в пять раз больше, чем в начале года.

Также отметим, что в этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны.