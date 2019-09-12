Потомок Брэма Стокера поехал в Румынию на поиск жилища Дракулы (видео)
11:05, 12 сентября 2019Новости туризма
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На самом деле Дракула мог жить на горном массиве Калиман, считает Дакр Стокер.
Потомок Брэма Стокера ищет в Румынии следы Дракулы / Скриншот - ТСН
Потомок автора романа «Дракула» Брэма Стокера уехал в экспедицию на север Румынии, чтобы найти реальное жилище таинственного графа Дракулы.
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Как говорится в сюжете ТСН, писатель Дакр Стокер тщательно исследовал историю этого персонажа. По его мнению, таинственный вампир жил на горном массиве Калиман, на границе с Украиной, а не в замке Бран, куда ежегодно едут тысячи туристов.
Местные жители с радостью подхватили новую легенду и теперь ждут путешественников у себя.
Ранее в Болгарии нашли пушечные ядра армии Дракулы. Это каменные ядра от кулеврин - первых пушек, которые использовались только в начале 16 века.
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