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Потомок Брэма Стокера поехал в Румынию на поиск жилища Дракулы (видео)

11:05, 12 сентября 2019
Новости туризма
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Потомок Брэма Стокера ищет в Румынии следы Дракулы / Скриншот - ТСН

Потомок автора романа «Дракула» Брэма Стокера уехал в экспедицию на север Румынии, чтобы найти реальное жилище таинственного графа Дракулы.

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Как говорится в сюжете ТСН, писатель Дакр Стокер тщательно исследовал историю этого персонажа. По его мнению, таинственный вампир жил на горном массиве Калиман, на границе с Украиной, а не в замке Бран, куда ежегодно едут тысячи туристов.

Местные жители с радостью подхватили новую легенду и теперь ждут путешественников у себя.

Ранее в Болгарии нашли пушечные ядра армии Дракулы. Это каменные ядра от кулеврин - первых пушек, которые использовались только в начале 16 века.

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Теги: #Румыния#Дракула